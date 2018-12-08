مهرجان التزحلق على الرمال يشعل الفيوم ..720 من طلبة الجامعات يشاركون .. والمحافظ: يسهم فى تنشيط حركة السياحة.. ونسعى لوضع المحافظة على الخريطة العالمية بعدة مشروعات.. فيديو وصور

مسابقة الكرة الخماسية الشاطئية وركوب الخيل ضمن المهرجان

محافظ الفيوم :

بيئة المحافظة جاذبة لرياضات السفارى والتزحلق على الماء والرمال

دعم كافة أشكال المهرجانات التى تجعل من الفيوم قِبلة للسياحة



إنطلقت اليوم فعاليات المهرجان الأول للتزحلق على الرمال لطلاب الجامعات المصرية الذى نظمته جامعة الفيوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بمنطقة وادى الريان السياحية والذي انتهى مساء اليوم.



جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، الدكتور أشرف عبد الحفيظ القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبحى حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير الاتحاد، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، والأستاذ ايمن حلبه أمين عام الجامعة،والدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.



شارك فى فعاليات المهرجان نحو 720 طالبا وطالبة يمثلون جامعات الفيوم والاسكندرية والزقازيق والمنوفية وبنى سويف والمعهد العالى للعلوم الادارية، حيث تعتبر منطقة وادى الريان من أفضل المواقع لممارسة هذة الرياضة لما تزخر به من كثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الشكل والحجم، ويقام على هامش البطولة بعض الرياضات مثل مسابقة الكرة الخماسية الشاطئية وشد الحبل وركوب الخيل.



من جهته اعرب محافظ الفيوم عن شكره لجميع المشاركين في المهرجان وأكد أن تنظيم مثل هذه المهرجانات الرياضية يسهم فى تنشيط حركة السياحة إلى المحافظة بشكل عام، وازدهار السياحة البيئية بشكل خاص، خاصة أن الفيوم تتمتع بتنوع بيئاتها الصحراوية والساحلية والريفية التى تجعلها بيئة جاذبة لرياضات مثل السفارى والتزحلق على الماء ومراقبة الطيور والتزحلق على الرمال، كما تتميز بالعديد من المقومات السياحية والأثرية التى تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة السياحة المصرية والعالمية.



وأضاف أن المحافظة بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التى ستسهم بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة، مؤكدًا فى الوقت ذاته استعداد المحافظة لتقديم كافة أشكال الدعم للفعاليات والمهرجانات الثقافية والرياضية والفنية التى تجعل من الفيوم قِبلة للسياحة المصرية.