ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حزب اليسار الألماني يعلن تضامنه مع السترات الصفراء في فرنسا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت قيادة حزب اليسار الألماني، تضامنها مع مظاهرات حركة "السترات الصفراء" في المدن الفرنسية.

وأعرب الحزب عن تفهمه للحركة في فرنسا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار التضامن خلال اجتماع لمجلس رئاسة الحزب اليوم /السبت/.

وأوضح الحزب أن احتجاجات "السترات الصفراء" ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبررة.

وقال الحزب: "نرى في اتساع المقاومة الاجتماعية تشجيعا لألمانيا أيضا".

وتصاعدت حدة احتجاجات "السترات الصفراء" اليوم السبت، وتسببت في شلل تام للعاصمة الفرنسية باريس التي تشهد هي والعديد من المدن الفرنسية حتى الآن اشتباكات بين قوات الشرطة ومحتجين أصيب على إثرها العشرات وتم اعتقال المئات في مظاهرات غير مسبوقة لم تحدث في فرنسا منذ عام 1969.
loading...

ترشيحاتنا

مشجعو ليفربول يكشفون سر عدم احتفال محمد صلاح بهدفه الأول في بورنموث

أول تعليق من يورجن كلوب على هاتريك محمد صلاح في بورنموث

ثمنها مفاجأة.. 16 مقعدا وأسرّة ومطبخان في طائرة ميسي الجديدة

أول تعليق من محمد صلاح عقب الـ هاتريك أمام بورنموث

الأهلي يستقر على المدرب الجديد.. ومجلس الإدارة يحسم هيكلة قطاع الكرة

نجاة عبد النعيم: السترات الصفراء أصدرت إعلان حرب ضد فرنسا.. فيديو

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فيديو

الحصاد الأسبوعي لنادي الزمالك وحرب الصفقات بين القطبين.. فيديو

تعديل موعد مباراة المصري وساليتاس البوركينابي بالكونفيدرالية

للمرة الثانية..السعودية تحذر من فرض حظر استيراد الجوافة المصرية

نقيب سائقي التوك توك تكشف عن نوع جديد: كيوت وبـ 42 ألف.. فيديو

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي ويتصدر الهدافين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

فيديو

ميسي يحرز هدفا عالميا فى شباك إسبانيول.. فيديو
محمد أبو العينين: أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها.. فيديو
الآثار ترد على شائعات تصوير فيديو إباحى فوق الهرم .. فيديو
شاهد.. توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويعنف فريق الإعداد فى مصر اليوم
العشري لـ صدى البلد: لابد من وقفة ضد أسعار اللاعبين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟