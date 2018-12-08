يوم محاكمات ساخن جدا.. إحالة أوراق المتهم الرئيسى فى قضية عروس بنها للمفتي.. وبراءة 5 فى إرهاب الزاوية الحمراء.. والسجن 3 سنوات لـ قهوجى وعامل

الإعدام لقاتل عروس بنها

الجنايات : براءة 5 متهمين في قضية إرهاب الزاوية الحمراء

معاقبة قهوجي وعامل بالسجن 3 سنوات لسرقتهما دراجة نارية بأسيوط



قضت محكمة جنايات بنها اليوم بإحالة المتهم الرئيسى فى قضية قتل "تقى ناجى" المعروفة إعلاميا بعروس بنها بالإعدام وإحالة أوراقه لمفتى الديار المصرية لتصديق على الحكم وحجز باقى المتهمين للحكم بالدور الانعقاد الأول فى يناير المقبل.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد بريقع وعضوية المستشارين محمود محمد الديب وأحمد محروس مبارك ومجدى شفيق نصر الله محاكمة المتهمين بقتل الطالبة "تقى ناجى" المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها"



يذكر أن قضية "عروس بنها " تداولت بمحكمة جنايات بنها على مدار عام ونصف العام لمحاكمة المتهمين خلال 3 هيئات للجنايات واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات وسماع أقوال الشهود وطلبات الدفاع من الجانبين



وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض فى مارس من العام الماضى على كل من "حسان.ص" الشهير بحسان الوزير و"أحمد.ح. ق" المتهمين الرئيسيين فى القضية



وتبين تورط اثنين آخرين وهما أشقاء المتهم الأول فى واقعة قتل تقى ناجى الطالبة بكلية الآداب ببنها يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة فى أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد كما فى جاء فى تقرير الطب الشرعى.



وقضت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بإكاديمية الشرطة ببراءة الخمس متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "إرهاب الزاوية الحمراء" التابعة لتنظيم القاعدة والمقيدة تحت رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ".



والمتهمون الصادر لهم حكم البراءة هم كل من، يحيى محمود عبد العليم يوسف وهشام سالم سعيد سالم ومحمود مصطفى جاد وعبد الرحمن سيد جبريل وخالد أحمد محمد مسعود وشهرته خالد تمساح.



صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر أحمد على الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وبسكرتارية أحمد رضا وايمن القاضي.



وقضت الدائرة الثالثة محكمة جنايات أسيوط بمعاقبة قهوجي وعامل بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهما بسرقة دراجة نارية من أمام احد المحال التجارية بمدينة أبنوب.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي وامانة سر خميس محمود ومحمد العربي.



تعود وقائع الدعوى رقم 4363 لسنة 2018 جنايات أبنوب إلى يوم 4 أغسطس الماضي حيث قام المتهمان عادل قطب محمود "قهوجي" وطارق شعبان أحمد "عامل" بسرقة دراجة نارية ملك " محمود محمد مهني " مقيم قرية بني محمد مركز أبنوب، وذلك بعد أن ترك المجنى عليه دراجته أمام أحد المحال التجارية بمدينة أبنوب لشراء بعض الطلبات الخاصة.



وفور خروج المجني عليه لم يجد الدراجة فقام وأحد اقاربه بالبحث عن الدراجة بمدينة أبنوب والقرى المجاورة وخلال بحثهما عنها بقرية سوالم أبنوب شاهدا دراجة يقودها شخصين وحال محاولتهما اعتراض قائدها حاول الهرب إلا أن اهالي القرية تمكنا من الإمساك بهما وتسليمهما إلى مركز شرطة أبنوب.



وتبين بالكشف الجنائي على المتهمين أن المتهم الأول سبق اتهامه في 38 واقعة متنوعة كما سبق اتهام المتهم الثاني في 13 واقعة.

