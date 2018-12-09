وزير الكهرباء لـ صدى البلد: رفضت عرض شركة صينية لتوريد عدادات مسبقة الدفع

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تلقى عرضا من إحدى الشركات الصينية لتوريد 10 ملايين عداد كهرباء مسبق الدفع بالتمويل اللازم له.





وتابع الوزير فى تصريح لصدى البلد أنه رفض هذا العرض، حفاظا على الصناعة المصرية، وتعزيز المكون المحلى.





وأشار شاكر إلى أن فلسفة الوزارة تقوم تغيير كل العدادات التقليدية الى عدادات مسبقة الدفع ويصل عددها تقريبا إلى 35 مليون عداد .



