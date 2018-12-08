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رياضة

لفتة مميزة من محمد صلاح بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في المباراة.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:14 م
عمرو أبو بكر
رفض محمد صلاح نجم فريق ليفربول استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد "الهاتريك" الذي حققه مع الريدز، وأهدى الجائزة لزميله في الفريق جيمس ميلنر الذي يحتفل بمباراته الـ 500 في الدوري الإنجليزي .

وقال "صلاح": "ميلنر يستحقها لقد لعب عددًا كبيرًا من المباريات"، كما احتفظ النجم المصري بالكرة التي سجل بها "الهاتريك" في اللقاء عقب انتهاء المباراة. 

وسجّل محمد صلاح ثلاثة أهداف في الدقائق 25، 48، 77 من زمن المباراة ليعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، معادلًا رقم الجابوني بيتريك أبا ميونج لاعب فريق أرسنال.





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