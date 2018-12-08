ترامب يعلن ترشيح قائد جديد لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرشح الجنرال مارك ميلي، رئيسًا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة ومستشارًا له للشئون العسكرية، خلفًا للجنرال جوزيف دانفو.



وقال ترامب في تغريدة - أوردها راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم السبت - إن ميلي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس أركان الجيش، سيتولى منصبه الجديد في موعد سيتم تحديده لاحقًا، موجهًا الشكر للقائدين على خدماتهما للبلاد.



ولفت الراديو إلى أن ميلي هو قائد عسكري ذو خبرة في مجال القتال وتقلد منصبه الحالي رئيس أركان الجيش منذ عام 2015، كما أنه قاد القوات الأمريكية خلال جولات متعددة في العراق وأفغانستان، كما أشار "صوت أمريكا" إلى أنه يتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق على ميلي حتى يتقلد منصبه الجديد