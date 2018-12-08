ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يعلن ترشيح قائد جديد لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:55 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيرشح الجنرال مارك ميلي، رئيسًا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة ومستشارًا له للشئون العسكرية، خلفًا للجنرال جوزيف دانفو.

وقال ترامب في تغريدة - أوردها راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم السبت - إن ميلي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس أركان الجيش، سيتولى منصبه الجديد في موعد سيتم تحديده لاحقًا، موجهًا الشكر للقائدين على خدماتهما للبلاد.

ولفت الراديو إلى أن ميلي هو قائد عسكري ذو خبرة في مجال القتال وتقلد منصبه الحالي رئيس أركان الجيش منذ عام 2015، كما أنه قاد القوات الأمريكية خلال جولات متعددة في العراق وأفغانستان، كما أشار "صوت أمريكا" إلى أنه يتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق على ميلي حتى يتقلد منصبه الجديد
loading...

ترشيحاتنا

مورينيو بعد فوز مانشستر يونايتد برباعية: شعور جيد

تعديل موعد مباراة المصري وساليتاس البوركينابي بالكونفيدرالية

نجاة عبد النعيم: السترات الصفراء أصدرت إعلان حرب ضد فرنسا.. فيديو

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي ويتصدر الهدافين

تشيلسي يسقط مانشستر سيتي بثنائية ويهدى القمة لليفربول محمد صلاح.. فيديو

الرئيس السيسي: إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي.. فيديو

الحصاد الأسبوعي لنادي الزمالك وحرب الصفقات بين القطبين.. فيديو

طريقة عمل المهروك المقلي اللذيذ في المنزل

انتقادات لنجوي كرم بعد إجراء عملية تجميل ..صور

شاهد..اهداف محمد صلاح الثلاثة في مواجهة ليفربول وبورنموث

تعليق زيدان على هاتريك محمد صلاح في بورنموث اليوم

رسالة خاصة لـ محمد صلاح بعد انتزاع صدارة هدافى البريميرليج بهاتريك بورنموث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

فيديو

ميسي يحرز هدفا عالميا فى شباك إسبانيول.. فيديو
محمد أبو العينين: أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها.. فيديو
الآثار ترد على شائعات تصوير فيديو إباحى فوق الهرم .. فيديو
شاهد.. توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويعنف فريق الإعداد فى مصر اليوم
العشري لـ صدى البلد: لابد من وقفة ضد أسعار اللاعبين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟