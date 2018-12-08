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فن

أحمد بدير: لن أشارك في أي عمل غير هادف خلال رمضان المقبل

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الفنان القدير أحمد بدير أنه لن يقبل بالمشاركة في أي عمل درامي غير هادف في رمضان المقبل، وقال : " أحيانا كثيرة أرفض المشاركة في بعض الأعمال عندما أراها لا تحمل هدفا أو قيمة فنية، ولذلك لن أقبل بأي عمل لا يقدم رسالة هادفة للمشاهدين".

وأضاف بدير إن دراما رمضان العام الماضي شهدت انتعاشة كبيرة وعادت لسابق عهدها، بسبب وجود أعمال جيدة حققت متعة للمشاهدين لاعتمادها علي البطولة الجماعية والأكشن والإثارة، وتابع : "أتمنى أن تحقق دراما رمضان المقبل ما حققته على مدى العامين الماضيين".

كان بدير قد شارك في رمضان الماضي بالجزء الخامس والأخير من مسلسل "سلسال الدم" الذي تناول حقبة تاريخية مهمة في تاريخ مصر شهدت الكثير من الأحداث، وجسد خلاله شخصية مسئول كبير خلال هذه الفترة، وسعى لتحقيق أكبر مكاسب لنفسه سواء على مستوى السلطة أو المال من خلال نفوذه وعلاقاته.
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