تشريعية النواب تناقش 4 قرارات جمهورية.. اليوم

تناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر، و قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.



كما تناقش اللجنة قرار الرئيس رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018، وقرار الرئيس رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى مصر "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/9/2018.



وتناقش اللجنة الرئيس رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/2018