ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

تشريعية النواب تناقش 4 قرارات جمهورية.. اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
البرلمان
البرلمان
محمود فايد
تناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر، و قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.

كما تناقش اللجنة قرار الرئيس رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018، وقرار الرئيس رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى مصر "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/9/2018.

وتناقش اللجنة الرئيس رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/2018
loading...

ترشيحاتنا

متظاهر فرنسي للشرطة: أعمل 45 ساعة أسبوعيا ومفلس.. اضربوا الغاز لن أتحرك

رانيا يوسف تعلق على صورها الأخيرة فى حمام السباحة .. فيديو

اكتشفي أقوى الحيل السحرية لتنظيف شفاط المطبخ بكل سهولة

ترامب يقترب من قفص الاتهام وقشة وحيدة يتمسك بها

أباطرة المغول شهود علي العصر الذهبي للفنون والعمارة في المتحف الإسلامي.. صور

أكثر مطارات العالم ازدحاما في أعياد الميلاد.. مفاجأة غير متوقعة

سقوط جرحى من الصحفيين برصاص الشرطة الفرنسية

شاهد.. ماذا فعل داعش الإرهابي بمدارس الموصل

17 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم مسندات ملكية الأراضى داخل توسعات الشيخ زايد

مزورة وهاربة من العدالة.. سر الـ16 مليون دولار المطلوبة من شاكيرا

وزير الكهرباء: سنصدر الطاقة الكهربائية لأوروبا والسعودية

اليوم.. التنظيم والإدارة يعقد مؤتمرا عن العاصمة الإدارية الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء
رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟