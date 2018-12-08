مدرب بورنموث يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح بعد الخسارة أمام ليفربول

أكد ايدي هاو، المدير الفني لفريق بورنموث، أن فريقه عانى كثيرًا في مباراته أمام فريق ليفربول اليوم، والتي لقى فيها الهزيمة بأربعة أهداف دون رد والتي أقيمت باستاد فيتنس فيرست في إطار الجولة السادسة عشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.



وقال مدرب بورنموث بعد المباراة، إن فريقه عانى كثيرًا أمام المصري محمد صلاح في مباراة اليوم، وذلك لأن الأخير ظهر بشكل ممتاز.



وأضاف:" لاعبو فريق بورنموث عانوا كثيرًا أمام محمد صلاح ولم يتمكنوا من السيطرة عليه، أنه لا يتوقف عن تسجيل الأهداف ويستطيع التسجيل بطرق مختلفة في أي وقت".



واختتم:" دون شك محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي".



ورفض محمد صلاح استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة وأهدى الجائزة إلى زميله جيمس ميلنر الذي يحتفل بمبارته الـ 500 في الدوري الإنجليزي.