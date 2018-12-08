أحمد موسى: الأمور تتصاعد في فرنسا .. وماكرون هو الهدف .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعمال العنف والشغب مستمرة في فرنسا، لافتا إلى أن الرئاسة الفرنسية اتخذت إجراءات كثيرة إستعدادا ليوم السبت الأسود.



وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المتظاهرين وأصحاب السترات الصفراء تجمعوا عند قوس النصر وكان هدفهم التوجه إلى قصر الإليزيه.



وتابع:" لأول مرة الداخلية الفرنسية نشرت 90 ألف شرطي في الشوارع الفرنسية لمواجهة الاحتجاجات، ومتواجد في باريس حوالي 8000 شرطي".



وأكمل:" اعتقلت الشرطة الفرنسية المئات قبل بداية يوم السبت الأسود وهم من القيادات المحرضة على تلك التظاهرات على حد وصف السلطات الفرنسية، و الأمور تتصاعد في فرنسا والرئيس الفرنسي هو الهدف".

