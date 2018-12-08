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أحمد موسى: الأمور تتصاعد في فرنسا .. وماكرون هو الهدف .. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:12 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعمال العنف والشغب مستمرة في فرنسا، لافتا إلى أن الرئاسة الفرنسية اتخذت إجراءات كثيرة إستعدادا ليوم السبت الأسود.

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المتظاهرين وأصحاب السترات الصفراء تجمعوا عند قوس النصر وكان هدفهم التوجه إلى قصر الإليزيه.

وتابع:" لأول مرة الداخلية الفرنسية نشرت 90 ألف شرطي في الشوارع الفرنسية لمواجهة الاحتجاجات، ومتواجد في باريس حوالي 8000 شرطي".

وأكمل:" اعتقلت الشرطة الفرنسية المئات قبل بداية يوم السبت الأسود وهم من القيادات المحرضة على تلك التظاهرات على حد وصف السلطات الفرنسية، و الأمور تتصاعد في فرنسا والرئيس الفرنسي هو الهدف".
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