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أخبار البلد

وفد أمني أمريكي يصل القاهرة للتفتيش على الإجراءات في المطار

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم، وفد أمني من هيئة سلامة النقل الأمريكى، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بمطار القاهرة الدولى، لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن الوفد الأمريكى الذى يضم 4 خبراء فى أمن الطيران المدنى ، يتفقد خلال إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة ورصد عمليات الفحص والتفتيش التى تتم للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر أن الوفد سيقوم خلال جولته بمطار القاهرة والتى ستستغرق 5 أيام بتفقد إجراءات التأمين على الطرود المشحونة من قرية البضائع وتأمين حاويات الطعام.. مصر للطيران تشارك بجناح فى مؤتمر الكوميسا 2018 .
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