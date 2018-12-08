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رياضة

تعرف علي نتائج قرعة المجموعات لـ كأس العالم للسيدات 2019

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
أحمد هاني
أسفرت قرعة المجموعات لـ كأس العالم 2019 المقرّر إقامتها في فرنسا عن النتائج، والتي أقيمت في منطقة بولون بيانكور الفرنسية، والتي ستدخل نسختها الـ8، بمشاركة 24 منتخباً، تأهلت من قارات آسيا وأمريكا الجنوبية والكونكاكاف وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا.

وتتوزع المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات، والتي يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني، وأيضاً 4 من أفضل المحتلين للمركز الثالث، لدور 16، إذ ستراعي القرعة عدم وقوع منتخبات القارة في مجموعة واحدة، ما عدا أوروبا التي تأهل منها 8 منتخبات، بجانب صاحب الأرض منتخب فرنسا.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي: 



تعرف علي نتائج قرعة المجموعات لـ كأس العالم للسيدات 2019
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