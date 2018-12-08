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محافظات

والد الطالب المعتدي على عضو هيئة تدريس علوم أسيوط: ابني بيتعالج نفسيا.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:24 م
صدى البلد
إيهاب عمر

قال الشيخ الكفيف محمد عبدالمعز والد الطالب "محمود" المعتدي على دكتور بكلية العلوم بجامعة أسيوط: "أقسم بالله ابني بيتعالج نفسيا "، مضيفا: "نجلي يعاني من حالة نفسية سيئة منذ ان كان بالثانوية العامة بسبب مجموعه حيث كان مجموعه 96% وكان يتمنى ان يلتحق بكلية الطب ولكن لما يحالفه الحظ بسبب المجموع وظهر ذلك من خلال معاملته لاشقائه وتم عرضه على أكثر من طبيب نفسي".

وأضاف الشيخ الكفيف في تصريحات لـ"صدى البلد"، قائلا: "أبني كان يتمنى ان يبقى شئ كويس وأنا كنت اتمنى ذلك خاصة وان دخلي انفقه على تعليمه هو واشقائه السبعة لان الله أخذ مني نظري وعوضني بابنائي " وكان يخرج واشقاؤه في الاجازة للعمل في لمساعدتي في الانفاق على انفسهم في الدراسة".

وانهار والد محمود باكيا وتابع: "في احد الايام سقط محمود امامي في المنزل أخذته وذهبت به الى مستشفى القوصية وقاموا باعطائه مهدئات وعدنا الى المنزل واخذه زميل لي وذهب به الى طبيب صحة نفسية وقام باعطائه علاج يستمر عليه".

تعود وقائع الحادث الى قيام الطالب محمود محمد عبدالمعز الطالب بالفرقة الرابعة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالتعدي بمشرط على الدكتور رضا عبدالرحمن وذلك خلال محاضرة علمية مما تسبب فى إصابة الدكتور بجرح قطعي فى الخد وجرح سطحى فى الرقبة ولم يتمكن الأمن الجامعي من القبض علي الطالب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة اتخذت على الفور الإجراءات القانونية المناسبة حيث حررت محضر جنائيا رقم 4 أحوال بنقطة شرطة مستشفى الجامعة، قسم شرطة أول، وأحالت إدارة الجامعة الطالب إلى مجلس تأديب لإجراء تحقيق عاجل وإصدار قرار بفصل الطالب لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيق القانوني داخل الجامعة.

وأشار إلى أنه فيما يخص عضو هيئة التدريس المجني عليه تم نقله فورا لمستشفى أسيوط الجامعي حيث تم إجراء له التدخل الجراحي اللازم على نحو عاجل وفوري وحالته الصحية مستقرة الآن ، وبمراجعة ملف الطالب لدى الإدارة المختصة بكلية العلوم تبين وجود ما يفيد أن الطالب كان قيدًا للعلاج النفسي.
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