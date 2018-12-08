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الآثار تعلن عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة السبت المقبل.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:15 م
مصطفي وزيري
مصطفي وزيري
محمد القاضي
قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سوف يتم الإعلان عن كشف أثري السبت المقبل بمنطقة سقارة.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه سوف يتم عمل حصاد للاكتشافات الأثرية التي تمت خلال عام 2018، لافتا إلي أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار طالب بوضع خطة لافتتاحات واكتشافات للعام المقبل.

وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسائل الإعلام بالتنسيق مع المجلس لتغطية فعاليات الكشف الأثري الجديد.
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