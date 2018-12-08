الأعلى للإعلام : فحص ملفات ضرائب القنوات وتهرب 4 قنوات من ضريبة العمل

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل.



وقال مصدر مسئول بالمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات ومنها مجموعة قنوات "بانوراما" التي شملها اخطار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب وذلك تطبيقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.



وأكد المصدر أنه تم اخطار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبي، وذلك في اطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عملية الفحص ستشمل بالاضافة الى القنوات الاربع، جميع القنوات التليفزيونية.