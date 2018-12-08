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أخبار العالم

فوربس: منتدى أفريقيا 2018 فرصة لتقارب القادة ورجال الأعمال

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:21 م
منتدى أفريقيا 2018
منتدى أفريقيا 2018
قسم الخارجي
ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن منتدى أفريقيا 2018، الذي بدأت فعاليته اليوم السبت بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد بمثابة منصة لأصحاب الأعمال لتعزيز الشراكات الجديدة ومقابلة المستثمرين.

وأوضحت المجلة أن المنتدى سيوفر لأصحاب الأعمال فرصة للتواصل مع القادة السياسيين وصناع السياسات الأفارقة بشأن الأفكار الجديدة لتحسين بيئة الأعمال في جميع أنحاء القارة.

وانطلق المنتدى صباح اليوم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

ويضم المنتدى هذا العام ثلاثة برامج، وهي:

أولًا: الفعاليات التي تركز على قضايا البنية التحتية والموارد المالية والطاقة. ثانيا: يوم رواد الأعمال الشباب. وثالثا: اجتماع رفيع المستوى بين النساء الأفريقيات اللواتي سيناقشن مسألة تمكين المرأة في أفريقيا.

وأضافت المجلة أنه في الوقت الذي تستعد فيه مصر لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، سيستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات الطاولة المستديرة للمساعدة في صياغة جدول أعمال القطاع الخاص في القارة الأفريقية خلال العام القادم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والاستثمارات عبر الحدود.

ومن بين قادة الأعمال الأفارقة الذين من المتوقع أن يتحدثوا في هذا الحدث، إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في أفريقيا؛ ويسعد ربراب، أغنى رجل في الجزائر؛ ورجل الأعمال المدغشقري إلياس أكبارالي، وقطب الأسمنت النيجيري عبد الصمد ربيع.

كما سيكون هناك سلسلة من الفعاليات لرواد الأعمال لعرض أعمالهم على المستثمرين من داخل وخارج إفريقيا، ومن المتوقع حضور أكثر من 1500 مندوب من أكثر من 40 دولة هذا الحدث.
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