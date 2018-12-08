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أحمد موسى: خسائر فرنسا وصلت لـ 2.5 مليون يورو في يوم واحد .. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:21 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن فرنسا تواجه أقوى تظاهرات حقيقية في تاريخها، ومن المحتمل أن يخرج الرئيس الفرنسي ماكرون ببيان للأمة الفرنسية للحديث عما جرى في الآونة الأخيرة في فرنسا نتيجة للمظاهرات وأعمال العنف.

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" خسائر فرنسا خلال تظاهرات يوم السبت الماضي وصلت إلى أكثر من 2.5 مليار يورو في يوم واحد، بالإضافة إلى خسائر السياحة، وتأثر حركة البيع والشراء خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد".

وتابع:" كافة المحال التجارية المتواجد في باريس أغلقت خوفا من السرقة والنهب".
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