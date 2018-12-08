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رياضة

العشري لـ صدى البلد: لابد من وقفة ضد أسعار اللاعبين ..فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
حسن العمدة
علق طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، على أسعار اللاعبين في الدوري المصري.

وقال العشري، لـ"صدي البلد"، إن أسعار اللاعبين حاليا بها مبالغة كبيرة جدا ولكن فى السابق منذ سنتين كان من أفضل اللاعبين ان تضمه بـ 5 ملايين ثم أقل.

وأضاف: ، ان هناك لاعبين تباع بـ 40 و 60 مليونا ولا نعلم الموسم القادم كيف ستكون أسعار الصفقات.

وشدد العشري، علي أن لابد ان يكون هناك وقفه بين الاندية ببعضهم البعض ، فنحن يجب ان نقف جميعا سويا من أجل اكتشاف جيل يبحث عن كرة قدم وليس الاموال.
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