تأجيل ندوة مجدي الجلاد بإعلام القاهرة

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن تأجيل ندوة الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، حيث كان من المقرر إجراء حوار مفتوح بينه وبين طلاب الكلية ضمن فاعليات الموسم الثقافي للكلية.



وأشار أيمن منير، مسئول اللجنة الثقافية بالكلية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه تحدد موعد انعقاد الندوة بعد التعديل وهو الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر في تمام الواحدة ظهرًا، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالدور الرابع بالكلية تحت رعاية الدكتورة هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية.



ونوه "منير"، بأنه على من يرغب فى التقديم أو الاستفسار عن الندوة، التوجه لمكتب رعاية الشباب المتواجد داخل الكلية وتقديم طلب التحاق بها.