استمر 13 عاماً وانتهى بكلمة طيبة.. حكاية أشهر خلاف في تاريخ الغناء العربي

ونصت المذكرة "بناء علي طلب الأستاذ زكريا أحمد الملحن المعروف، والمقيم بشارع كامل صدقي باشا رقم 54 أن المحضر توجه في تاريخه وأعلن الآنسة أم كلثوم ومدير الإذاعة بتاريخ 3 أكتوبر 1951 بموضوع اجترائهما علي إذاعة الحان الطالب دون تصريح منه ودون دفع أجره المعلوم والمقرر قانونا وأنه بتاريخ 17 أكتوبر بعثت أم كلثوم بإعلان للطالب ترد فيه على ما جاء بإعلانه قد زودته بما شاء لها خيالها من أقاويل وادعاءات لم تصادف مكانهما من الحقيقة ."

بعد 23 عاما في أروقة المحاكم، كتب المحلاوي في كتابه "لكن في النهاية وبعد أن جمعهما القاضي الذي كان ينظر في الدعوى وأشاد بهما باعتبار أن الجيل كله يتطلع إليهما، وأنه هو نفسه غير قادر بالنطق بالحكم على أي منهما، ودعاهما برجاء حار أن يوقفا هذه الدعاوى التي تسيء إليهما قبل أي شخص آخر، اندفع الشيخ زكريا أحمد وقرر الاستجابة لطلب القاضي وسحب الدعوى، فما كان من أم كلثوم إلاّ أن أعلنت أنها ستقدم له كل ما يطالب به عن طيب خاطر، وهكذا طويت صفحة مهمة من تاريخ أم كلثوم وصراعاتها على يد القاضي عبدالغفار حسن رئيس المحكمة .