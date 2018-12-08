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محافظات

والد المعتدي على أستاذ جامعي بأسيوط: لم أعلم بالحادث.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
إيهاب عمر
قال الشيخ الكفيف محمد عبدالمعز والد الطالب "محمود"، المعتدي على دكتور بكلية العلوم بجامعة أسيوط، "يوم الحادث عاد ابني من الكلية وقال لي انا تعبان هخرج أشم هواء في الخارج ولم اكن اعلم بالحادث اللي بعد ان جاءت الشرطة الى منزلي وسالوا عن ابني وعندما سالتهم عن السبب قالوا لي ان ابني قام بالتعدي على استاذه بمشرط".

وأضاف عبدالمعز، في تصريحات لـ" صدى البلد"، "قولت للشرطة انا هجبلكم ابني لاني عاجز وكفيف ولا استطيع البهدلة وقمت بالاتصال بابني وقلت له الشرطة في البيت وبيقوله انك ضربت دكتور قالي لي :" مش عارف يا بوي ضربت او مضربتش مش فاكر " وحضر واخذته الشرطة من المنزل وبكيت كتير لاني مش عايز مستقبله يضيع".

وتابع: "قولت اروح استسمح الدكتور والحمد لله انه خرج بالسلامة من العمليات ده أستاذ ابني وله الفضل على ابني وأنا مستعد لان اعتذر له امام اعضاء هيئة تدريس الجامعة علشان يعفو عن ابني".

تعود وقائع الحادث الى قيام الطالب محمود محمد عبدالمعز الطالب بالفرقة الرابعة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالتعدي بمشرط على الدكتور رضا عبدالرحمن وذلك خلال محاضرة علمية مما تسبب فى إصابة الدكتور بجرح قطعي فى الخد وجرح سطحى فى الرقبة ولم يتمكن الأمن الجامعي من القبض علي الطالب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة اتخذت على الفور الإجراءات القانونية المناسبة حيث حررت محضر جنائيا رقم 4 أحوال بنقطة شرطة مستشفى الجامعة، قسم شرطة أول، وأحالت إدارة الجامعة الطالب إلى مجلس تأديب لإجراء تحقيق عاجل وإصدار قرار بفصل الطالب لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيق القانوني داخل الجامعة.

وأشار إلى أنه فيما يخص عضو هيئة التدريس المجني عليه تم نقله فورا لمستشفى أسيوط الجامعي حيث تم إجراء له التدخل الجراحي اللازم على نحو عاجل وفوري وحالته الصحية مستقرة الآن ، وبمراجعة ملف الطالب لدى الإدارة المختصة بكلية العلوم تبين وجود ما يفيد أن الطالب كان قيدًا للعلاج النفسي.

وكانت نيابة قسم أول أسيوط قررت حبس الطالب محمود محمد عبدالمعز 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهم بالتعدي على الدكتور رضا عبدالرحمن أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط بـ" مشرط " مما ادى الى اصابات بالوجه والرقبة.

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