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برلمان

اقتصادية البرلمان: تركيا وإسرائيل يغزوان أفريقيا وعلينا التحرك

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:54 ص
منتدى أفريقيا
منتدى أفريقيا
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن أفريقيا تعتبر العمق الاقتصادي لمصر والفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري مع دول القارة، لاسيما بعد ترأس مصر الاتحاد الأفريقي العام المقبل.

وأشاد "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أول مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر، مؤكدًا على أنها ستجعل من مصر منطقة جذب لباقي الدول المجاروة، كما ستجعلنا رواد في نشر وعي الاستثمار وريادة الأعمال.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بضرورة استغلال الكفاءات لنكون بلد منتج، بدلًا من أن نكون مستورد على طول الخط، محذرًا من التوغل الذي تشهده القارة السمراء من دول الصين وتركيا وإسرائيل، لذا يجب أن نتحرك نحوها يقوة، لنخلق لنا مكانًا فيها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح، خلال كلمته، منتدي أفريقيا 2018، بأن مصر حرصت علي القيام بالعديد من الإجراءات في مجال ريادة الأعمال ومنها، تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها وتأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال لتقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، فضلا عن إعادة وتصميم منهج متكامل لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.
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