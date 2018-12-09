برلمانى: إعفاء السلع المنطقة الاقتصادية من القيمة المضافة يدعم قناة السويس

أشاد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بالبرلمان، باعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة "الواردة للمنطقة من داخل البلاد" ومعاملتها معاملة السلع المُصدرة.



وقال مخاليف فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار سيكون له مردود اقتصادي كبير، كما أنه سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية مع تشجيع للصناعات والمنتجات المحلية.



وأكد النائب أن إعفاء السلع والخدمات باقتصادية قناة السويس من القيمة المضافة، يساهم فى مشروعات البنية التحتية ورفع التصنيف العالمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.