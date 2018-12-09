منهن من أنجبت في أمريكا.. سنة أولى أمومة لـ كندة وكارمن.. وآيتن وسيرين ومي أصبحن خبرة

كان عام 2018 الماضي، وش السعد على عدد من الفنانات اللاتى حصلن على لقب أم لأول مرة، لتكون هذه السنة هي الأولى في مشوار الأمومة لبعضهن، والبعض الآخر منهن يستكمل أعوام الخبرة في تلك العلاقة، وفى السطور التالية نرصد أبرز هؤلاء الفنانات.



أولى تلك الفنانات هى كندة علوش التى رزقت بابنتها "حياة" هذا العام، من زوجها الفنان عمرو يوسف، بعد زواج الثنائى منذ ما يقرب من عامين، ليحصلا هذا العام على لقبي «بابا وماما»، ويبدو أن كلًا من «عمرو وكندة» يخشى الحسد لذا يحرصان على عدم نشر صورة واضحة لابنتهما، بل اكتفيا بمشاركة جمهورهما بصور تظهر فيها المولودة دون وجهها.



أما الفنانة كارمن سليمان فقد خاضت تجربة الأمومة هذا العام للمرة الأولى، بعد أن رزقت بابنها الأول زين، وذلك بعدما تزوجت من الملحن الشاب مصطفى جاد في يناير 2018. أما آيتن عامر هى الأخرى فقامت بتكرار تجربة الأمومة للمرة الثانية هذا العام، حيث أنجبت طفلها الثاني يوسف من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وقد أخفت «آيتن» أنباء حملها، أثناء تصوير دورها فى مسلسل "أيوب" للفنان عمرو يوسف، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته مصطفى شعبان.

وأعلنت «آيتن» خبر حملها عن طريق نشر صور لها بعد الولادة برفقة زوجها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، لتكون بذلك قد خاضت تجربة الأمومة للمرة الثانية بعد ان رزقت بطفلتها الأولى "آيتن "، منذ عدة سنوات. أما اللبنانية سيرين عبد النور، فقد وضعت طفلها الثاني «كريستيانو» في مارس من هذا العام بعد إنجابها طفلتها الأولى تاليا عام 2011، وقد حرص عدد كبير من الفنانات أبرزهن نجوى كرم على زيارتها عقب الولادة. وحصلت مي كساب على لقب أم البنات هذا العام بعد أن رُزقت بطفلتها الثانية من المطرب الشعبي الشهير بـ «أوكا» وأطلقا عليها اسمها "داليدا".