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محافظات

دمرداش: مصر تحظى باحترام كافة الدول لسياسة السيسي الحكيمة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:56 م
دمرداش: مصر تحظى
دمرداش: مصر تحظى باحترام كافة الدول لسياسية السيسي الحكيمة
محمود زيدان
أكد المهندس عبدالحميد دمرداش، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب أن نظرة العالم لمصر اختلفت تمامًا بعد الانجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة التي أقامتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد .

وقال دمرداش، إنه كثير السفر إلى دول أوروبية وأفريقية وعربية وأنه لاحظ تقدير واحترام كبيرين لمصر بسبب السياسة الحكيمة للرئيس والصدق والشفافية اللذين يتعامل بهما مع الجميع بالإضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض مصر منذ تولي الرئيس المسئولية وسعيه الدؤوب إلى نهضة وتنمية مصر للوصول بها إلى ركب التقدم. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ بحضور اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب والدكتور على أبو شوشة الأمين العام المساعد للحزب والدكتور الغمري الشوادفي أمين التنظيم والمحاسب أحمد جعفر الأمين المساعد للشئون البرلمانية، والإعلامي عمرو سعدة، أمين عام الإعلام، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.
دمرداش: مصر تحظى باحترام كافة الدول لسياسة السيسي الحكيمة
دمرداش: مصر تحظى باحترام كافة الدول لسياسة السيسي الحكيمة
دمرداش: مصر تحظى باحترام كافة الدول لسياسة السيسي الحكيمة
دمرداش: مصر تحظى باحترام كافة الدول لسياسة السيسي الحكيمة
دمرداش: مصر تحظى باحترام كافة الدول لسياسة السيسي الحكيمة
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