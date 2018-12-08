دمرداش: مصر تحظى باحترام كافة الدول لسياسة السيسي الحكيمة

أكد المهندس عبدالحميد دمرداش، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب أن نظرة العالم لمصر اختلفت تمامًا بعد الانجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة التي أقامتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد .





وقال دمرداش، إنه كثير السفر إلى دول أوروبية وأفريقية وعربية وأنه لاحظ تقدير واحترام كبيرين لمصر بسبب السياسة الحكيمة للرئيس والصدق والشفافية اللذين يتعامل بهما مع الجميع بالإضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض مصر منذ تولي الرئيس المسئولية وسعيه الدؤوب إلى نهضة وتنمية مصر للوصول بها إلى ركب التقدم.



