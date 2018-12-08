والد المعتدي على أستاذ بعلوم أسيوط: عالجوا ابني.. أنا كفيف وهو سندي.. فيديو

قال الشيخ الكفيف محمد عبدالمعز، والد الطالب "محمود" المعتدي على دكتور بكلية العلوم فى جامعة أسيوط: أطالب أستاذ ابني ورئيس الجامعة أن يأخذا بيده ويُسامحاه مراعاة لظروف عجزي، ويعتبراه ابنهما.





وطالب الشيخ الكفيف في حديثه لـ"صدى البلد" الجامعة بتبنى علاج ابنه في مستشفى الصحة النفسية لأن أطباء مستشفيات أسيوط الجامعية على كفاءة عالية بدلاً من الحكم عليه بدمار مستقبله وأن يكون مصيره الشارع خاصة أنه ابن الجامعة.





تعود وقائع الحادث إلى قيام الطالب محمود محمد عبدالمعز، الطالب بالفرقة الرابعة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالتعدي بمشرط على الدكتور رضا عبدالرحمن وذلك خلال محاضرة علمية مما تسبب فى إصابة الدكتور بجرح قطعي فى الخد وجرح سطحى فى الرقبة ولم يتمكن الأمن الجامعي من القبض علي الطالب.





وأوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة اتخذت على الفور الإجراءات القانونية المناسبة حيث حررت محضرا جنائيا رقم 4 أحوال بنقطة شرطة مستشفى الجامعة، قسم شرطة أول، وأحالت إدارة الجامعة الطالب إلى مجلس تأديب لإجراء تحقيق عاجل وإصدار قرار بفصل الطالب لمدة شهر لحين الانتهاء من التحقيق القانوني داخل الجامعة.





وأشار إلى أنه فيما يخص عضو هيئة التدريس المجني عليه تم نقله فورا لمستشفى أسيوط الجامعي حيث تم إجراء له التدخل الجراحي اللازم على نحو عاجل وفوري وحالته الصحية مستقرة الآن ، وبمراجعة ملف الطالب لدى الإدارة المختصة بكلية العلوم تبين وجود ما يفيد أن الطالب كان قيدًا للعلاج النفسي.





وكانت نيابة قسم أول أسيوط قررت حبس الطالب محمود محمد عبدالمعز 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهم بالتعدي على الدكتور رضا عبدالرحمن أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط بـ" مشرط " مما أدى إلى إصابات بالوجه والرقبة .