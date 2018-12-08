سلة بني سويف تقطع خطوط السكة الحديد بدوري الدرجة الأولى.. صور

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادى بنى سويف الرياضى، فى تحقيق فوز بنتيجة 68 × 62 على مضيفه السكة الحديد، وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم بملعب السكة الحديد، وبهذه النتيجة يواصل بنى سويف تصدره للمجموعة برصيد 14 تنقطع ويضمن الصعود للدورى قبل النهائي.





ويشارك بنى سويف بقائمة بنى سويف للموسم الحالى تتكون من خالد مجدي وحسام عبد الرحمن ومحمود معوض ومجدي العدوي، صابر نجاح، كريم الشرقاوي، مصطفى البيستاوي، عبدالله الاحمدي،محمود حسن، عبد الرحمن كلبش، لؤي ثروت، خالد حسام، بكر الجارحي.





ويقود الفريق جهاز فنى مكون من محمد رفعت محمد مديرا فنيا واحمد حسين مدربا وأحمد محمد دسوقى إداريا ومحمد دمير علاج طبيعى وأحمد سيف النصر مشرفا عاما على اللعبة.



