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تعليم

غدا.. مسابقة "دوري المعلومات العامة" لطلاب جامعة طنطا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
أحمد على
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، عن تنظيم إدارة الثقافة والفنون مسابقة دوري المعلومات العامة لطلاب الجامعة غدا الأحد، بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمجمع الطبي، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأشار جمال حمزة مدير عام الإدارة، إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تضم الدكتور سمير محمد علي الأستاذ بكلية العلوم بالجامعة، والدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ المتفرغ بكلية التربية بالجامعة.
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