توفيق عكاشة: عدم الاكتراث بقواعد المرور من مؤشرات تخلف الدول

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك 27 مؤثرا تضع الدول في تصنيفاتها سواء كانت دولا متقدمة من عالم أول وثان، ومتخلفة مثل دول العالم الثالث.



وأكد عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن احترام قواعد المرور، النظافة العامة والخاصة من أهم مؤشرات تقدم الدول.



ونوه الإعلامي، إلي أن المنظمات والهيئات الدولية تقوم بتصنيف الدول تبعا للـ27 مؤثرا التي تجعل فوارق كبيرة وربما فجوات بين بعض الدول.