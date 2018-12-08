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فن

بلقيس تكشف تفاصيل علاجها النفسي المزمن

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:40 م
صدى البلد
سعيد فراج
كشفت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي عن كواليس لقائها، ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي لـ TEDx مسقط، والتصريحات التي قالتها خلال الندوة التي أقيمت لهم.

وكتبت بلقيس في تغريدة لها، قائلة: «تحدثت عن رحلتي في العلاج من الرهاب الاجتماعي باللجوء للطب النفسي والتخلص من المشكلة المزمنة التي تسللت الى حياتي منذ سن المراهقة وحتى فترة سابقة ليست بالبعيدة.منذ فترة قليلة كنت أخجل وأخشى من تبعات الحديث عن هذه المشكلة واليوم أملك الشجاعة الكافية الحمدلله».

وتابعت بلقيس في تغريدة أخرى قائلة: «تحدثت أيضا عن طريق النجاح المحفوف بالمشاكل والصعاب واتباع منظومة الحياة والتوكل على الله في الأمور الحياتية وكيف أن إيماني بان الرهاب كابوس سينتهي،جلب لي فرصة الوقوف على مسرح الأوبرا امام الامير بدر بن عبد المحسن في ٢٠١١ لأول مرة أمام جمع كبير اثناء العلاج وكتب للرهاب النهاية».
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