بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور

اشتكى عدد من أهالي شارع بور سعيد بحي باب الشعرية من وجود بالوعة مفتوحة في الشارع تهدد حياه المواطنين أمام العقار رقم 438.





وأكد المواطنون في شكواهم أنه تمت مخاطبة الجهات المسئولة بالحي عدة مرات دون جدوى، مشيرين إلى خطورة البالوعة على المواطنين خاصة الأطفال وطلاب المدارس، ما قد يؤدى لحدوث كارثة .





وأكد الحاج عبد الرؤوف التلبان من قاطني المنطقة لـ " صدى البلد" أن البلاعة غويطة واللي هيقع فيها هيموت واتصلنا بالحي 20 مرة مفيش فايدة ، الواحد ماسك قلبه ممكن حد يقع وهوا مش واخد باله".





وتابع مصطفى أحد الشباب العاملين بالمنطقة : " كام واحد كان هيقع في البلاعة اكتر من مرة ، وخاطبنا الحي أكتر من مرة ومفيش فايدة".





وأوضح بكرى أبو شعبان عامل في أحد المحلات: "البلاعة بقالها أكثر من 3 أشهر وبتوع الحي مش سائلين فينا ، دي كارثة إن البلاعة دي مفتوحة في أشهر شوارع مصر شارع بورسعيد" .



