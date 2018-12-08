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توفيق عكاشة: لما قعدت في البيت محدش سأل عني

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:48 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أعرب الإعلامي توفيق عكاشة، عن حزنه من تفرق الحشود والأصدقاء من حوله بعد أن ترك العمل بقناة الفراعين بعد تعرضها للإفلاس، قائلا "محدش سأل عليا لما قعد في البيت، أو رفع سماعة التليفون".

وأفاد الإعلامي خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي قناة الحياة، أن الكثيرين قد يغضبون من تلك التصريحات، ولكن الواجب يلزمه بقولها والتعبير عن مشاعره.

وأوضح عكاشة، أنه عمل لصالح الوطن فقط، حيث كان يحرص على تقديم رسالة إعلامية حقيقية للمشاهدين لتوعيتهم من أوضاع البلاد.
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