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أخبار البلد

بهجت العبيدي: الشرطة المصرية توجه رسالة حاسمة للإرهابيين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
بهجت العبيدي
بهجت العبيدي
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن أبطال الشرطة المصرية الباسلة يستحقون كل التحية والتقدير، على الجهود الفائقة التي يبذلونها في حماية الوطن، و بسط الأمن والأمان في ربوع البلاد، وفي محاربتهم لآفة الإرهاب اللعينة التي تريد النيل من البلاد، بترويع أبناء الشعب المصري.

وأضاف بهجت العبيدي أن أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة ورجالات الشرطة المصرية يبذلون الغالي والنفيس، ويلقنون أعداء مصر دروسا قاسية، ولا يتوانون عن الرد بكل قوة وبطش على كل من تسول له نفسه النيل من مصر وشعبها، وأنهم مصممون على البرِّ بقسمهم المقدس في هزيمة كل عدو، ودحر كل معتدٍ أثيم. 

وذكر بهجت العبيدي - في بيان له اليوم- أن قضاء رجال الشرطة المصرية على عنصريين إرهابييْن ممن تورطوا فى تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضى إضافة لجهودهم السابقة  التي أدت إلى مصرع 19 من عناصر الخلية المنفذة للحادث فى مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا بتاريخ 3/11/2018 يعد رسالة قاطعة للإرهابيين ومن يقفون خلفهم من دول وجماعات أن مصر لن تترك دماء أبنائها دون قصاص، وأنها لن تتنازل عن الثأر لشهدائها، وأن الضربات المصرية ستكون قاصمة لكل من يتجرأ ويحاول العبث بأمن مصر أو يحاول ترويع شعبها. 

وجدد العبيدي دعمه المطلق للمؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية البطلة وللقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مطالبا أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج باستمرار الدعم للمؤسسة الأمنية وبالوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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