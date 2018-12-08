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منوعات

ثعبان أسود يلتهم آخر فى صحراء نيو ويلز باستراليا .. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
احمد شريف
كشفت لقطات مروعة لحظة التهام ثعبان اسود " أكل للحوم" وهو يقتل ثعبًا أصغر منه في الحجم ويلتهمه في الصحراء.

وأظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تم تصويره في نيو ساوث ويلز، أستراليا ، ثعبان مقتول يسحب من رأسه من قبل ثعبان اسود تمهيدًا لالتهامه.

تم التقاط الفيديو من قبل المزارع والكاتب والحافظ على البيئة بن كرين ونشرت لاحقا على تويتر.



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