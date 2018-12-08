ثعبان أسود يلتهم آخر فى صحراء نيو ويلز باستراليا .. فيديو

كشفت لقطات مروعة لحظة التهام ثعبان اسود " أكل للحوم" وهو يقتل ثعبًا أصغر منه في الحجم ويلتهمه في الصحراء.
وأظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تم تصويره في نيو ساوث ويلز، أستراليا ، ثعبان مقتول يسحب من رأسه من قبل ثعبان اسود تمهيدًا لالتهامه.
تم التقاط الفيديو من قبل المزارع والكاتب والحافظ على البيئة بن كرين ونشرت لاحقا على تويتر.
وأظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تم تصويره في نيو ساوث ويلز، أستراليا ، ثعبان مقتول يسحب من رأسه من قبل ثعبان اسود تمهيدًا لالتهامه.
تم التقاط الفيديو من قبل المزارع والكاتب والحافظ على البيئة بن كرين ونشرت لاحقا على تويتر.