ثعبان أسود يلتهم آخر فى صحراء نيو ويلز باستراليا .. فيديو

كشفت لقطات مروعة لحظة التهام ثعبان اسود " أكل للحوم" وهو يقتل ثعبًا أصغر منه في الحجم ويلتهمه في الصحراء.



وأظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تم تصويره في نيو ساوث ويلز، أستراليا ، ثعبان مقتول يسحب من رأسه من قبل ثعبان اسود تمهيدًا لالتهامه.



تم التقاط الفيديو من قبل المزارع والكاتب والحافظ على البيئة بن كرين ونشرت لاحقا على تويتر.







