شاهد.. توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويعنف فريق الإعداد فى مصر اليوم

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة علي الهواء بسبب تأخر العاملين بقناة الحياة في إعداد ومومتاج فيديو، قائلا "لما نرفدهم يتهمونا بقطع العيش، رغم أنهم غير مؤهلين".



وأوضح عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية "الحياة"، أن تطوير الإعلام الخاص في مصر لم يكتمل بعد رغم أن المشاكل الاقتصادية الخاصة بالعاملين قد تم حسمها، حيث يتم صرف المرتبات في مواعيدها.



وطالب الإعلامي فريق الإعداد الخاص بالبرنامج منفعلا أكثر من مره خلال الحلقة بعرض الفيديو دون استجابة لعدم إنتهاء القائمين عليه من إتمام عملهم.