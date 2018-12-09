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تعليم

حقوق عين شمس تناقش الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام.. اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمي الثاني بعنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام"، خلال يومي 9-10 من سبتمبر بأحد فنادق مصر الجديدة.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، والدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق والدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب يسر أنور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتتضمن محاور المؤتمر الضوابط الأخلاقية للإعلام من منظور الفقه الشرعي، قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإعلام، الحرية المسؤولة للإعلام ودوره في نشر الوعي القانوني، إضافة إلى الإعلام والاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب الحماية الإجرائية في مجال الإعلام، والمسؤولية المدنية والجنائية عن التجاوزات الإعلامية.
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