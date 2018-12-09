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حوادث

سقوط 24 مسجل خطر وهاربين من أحكام في المحلة.. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:18 ص
سقوط 24 متهم مسجلين
سقوط 24 متهم مسجلين خطر فى حملة بالغربية
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 24 متهم مسجلين خطر هاربين من أحكام فى قضايا جنج وجنايات فى حملة بالمحلة .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والعقيد محمود الجيار وكيل فرع البحث الجنائى بالمحله الكبرى وسمنود من تحديد أماكن اختباء عدد من الخارجين على القانون من خلال تحريات سابقة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط الشرطة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي من ضبط 24 متهم هارب في قضايا شروع في قتل وسرقه ومخدرات وضرب وحريق عمد وعاهه مستديمة بالإضافة إلى خمسه هاربين من الوضع تحت مراقبة الشرطة.
سقوط 24 مسجل خطر وهاربين من أحكام في المحلة.. صور
سقوط 24 مسجل خطر وهاربين من أحكام في المحلة.. صور
سقوط 24 مسجل خطر وهاربين من أحكام في المحلة.. صور
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