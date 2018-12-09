اتفاقيات على هامش منتدى أفريقيا 2018.. منحة لبرنامج التنمية المجتمعية بـ15 مليون يورو.. وشراكة استثمارية بين مصر لريادة الأعمال والقطاع الخاص

توقيعات على هامش منتدى أفريقيا 2018

- منحة لبرنامج التنمية المجتمعية بـ15 مليون يورو - اتفاقيتي شراكة استثمارية بين مصر لريادة الأعمال والقطاع الخاص - توقيع اتفاقيتين منحتين أوروبيتين بقيمة 55.8 مليون يورو





شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع العديد من الإتفاقيات سواء للشراكة أو منح، خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بدأ باتفاقيتي شراكة استثمارية بين شركة مصر لريادة الأعمال ، ومؤسستي نواة العلمية وأفادبيام تكنولوجيز.





وقالت الدكتورة سحر نصر إن الاتفاقيتين تأكيدا على استمرار التوجه الحكومي لتمكين رواد الأعمال وخلق الوظائف، لذلك تعمل الحكومة على خلق منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة لنمو مشاريعهم، ودمجهم في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.





وذكرت الوزيرة أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية وتشريعية هامة لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات ، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما تضمنه من حوافز استثمارية، وإطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تضم فرصا استثمارية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المشاريع الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار نص لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.





حضر التوقيع عمرو العبد الرئيس التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال ، وهبه على المدير التنفيذى للشركة، والدكتور عمر صقر رئيس مجلس إدارة نواة العلمية، والدكتور هاني الجبالي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أفادبيام تكنولوجيز، بحضور الدكتور شهاب مرزبان رئيس شركة مصر لريادة الأعمال.





وقال عمرو العبد الرئيس التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال إن الشركة ستضخ استثمارات جديدة في "نواة" العلمية بجانب اندور كابيتال و500 ستارت – أبس وأفاروس فينشرز، اضافة إلى ضخ استثمارات في شركة "أفادبيام تكنولوجيز".





وتعمل مؤسسة نواة، على تمكين البحث العلمي والعلماء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال مركزها الرئيسي الذي يوفر مُعدات مُتقدمة متخصصة في مجال العلوم الطبيعية والطبية.





وحققت المؤسسة نموا بلغ 300٪ سنويًا، وتمكنت من جذب انتباه المستثمرين المحليين والدوليين، ونجحت في الفوز باستثمارات من شركة "ستارت أب 500"، العالمية، والتي يقع مقرها في وادي السليكون بالولايات المتحدة.





وقال الدكتور عمر صقر إن مؤسسة نواة تستهدف تغيير الطريقة التي يتم بها إجراء البحث العلمي في مصر، من خلال تزويد العلماء بإمكانية الوصول إلى المعدات عالية التقنية التي يصعب العثور عليها في منطقة الشرق الأوسط، رغم الاحتياج الشديد لها.

أما أفادبيام تكنولوجيز فهي شركة متخصصة فى الذكاء الصناعى، والرؤية الحوسبية وأدوات تحليل البيانات الكبيرة وتقنيات التمثيل المرئي لمعالجة وتحليل أعداد هائلة من الأفلام المنشورة بفاعلية وكفاءة وسرعة، وتمتلك الشركة شهادات عالمية في مجال الأمن، وتجارة التجزئة، والقيادة الذاتية، ولها عملاء في جميع أنحاء أفريقيا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا وأوروبا.





وقال الدكتور هاني الجبالي، الرئيس التنفيذى لشركة افادبيام تكنولجيز، إن "الشركة طورت نفسها على مر السنوات الماضية في تقنيات الأمان والمدن الذكية والقيادة الذاتية، ويسرنا أن تكون إيجيبت فنتشرز أول مستثمر في الشركة، خاصة أننا نتطلع إلى سوق إقليمية وعالمية كبيرة".





وشهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقي منحتين بقيمة 55.8 مليون يورو على هامش منتدى أفريقيا 2018 ، يوم السبت بمدينة شرم الشيخ، وتمثلت الاتفاقية الأولى في اتفاقية منحة بقيمة 45.8 مليون يورو لتحسين المياه في مصر مصر كيتشنر والتي وقعها سفير الاتحاد الأوروبي في مصر مع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، ونائبة وزير الإسكان.





وتم توقيع عقد التنفيذ المتعلق بالمنحة بين رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ونائبة وزير الإسكان راندا المنشاوي، ورؤساء شركات القابضة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحي، وتهدف المنحة، لتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل.





وتتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408.05 مليون يورو، ويشمل التمويل 45.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.





ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف حوالي 11 مليون مواطن، يسكنون بالمحافظات الثلاث، حيص أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية.





كما وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الاوروبى، نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج التنمية المجتمعية بمبلغ 15 مليون يورو.





وذكرت الوزيرة، أن الهدف الأساسي للبرنامج والمشروعات المرتبطة به هو إنشاء مجتمعات أكثر استدامة، وتعزيز نهج أكثر تكاملًا للتنمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، حيث ستُستخدم منحة الاستثمار في مشروعات البنية الاساسية مناطق مستهدفة مختارة، وتشمل مشروعات البنية الاساسية المجتمعية، وتوفير أو تحسين المرافق المجتمعية الجديدة، مثل المدارس والعيادات الطبية والمراكز المجتمعية والبنية التحتية الأساسية مثل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة والطرق الفرعية من أجل وحدات الأعمال التجارية أو الوحدات السكنية، وغيرها.



