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حوادث

سقوط متهمين حاولا خطف طالب داخل توك توك بالغربية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:38 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية عاطلين متهمين بحوزتهما سلاح ناري حاولا اختطاف طالب داخل توك توك بشوارع مركز قطور لخلافات عائلية.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتوافر معلومات حول قيام المدعو "م.ن" بتحرير بلاغ بمركز شرطة قطور، ضد مجهولين يتهمها بمحاولة خطف نجله أثناء خروجه من أبواب المدرسة.

وكشفت التحريات الأمنية التى أجراها الرائد محمد العيسوي رئيس مباحث مركز قطور حول تورط كل من فى ارتكاب الواقعة "و.ع" 43 سنة سائق توك توك، "أ.ف" 27 سنة عاطل.

وبتقنين الإجراءات الأمنية بإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث مركز قطور وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، وقررا قيام ابن عم والد المجني عليه بتحريضهما على ارتكاب الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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