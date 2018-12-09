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مرأة

احترسى.. أعراض إذا ظهرت على طفلك فإنه يعاني من الصفراء

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يظهر على العديد من الأطفال بعض الأعراض التى تتحير الأم فى تشخيصها، لذلك عليك الحذر من الأعراض التالية التى إذا ظهرت على طفلك فإنه يعاني من مرض الصفراء.

أوضح الدكتور مختار فتحى أخصائى الأطفال وحديث الولادة، أن هناك أعراضا تظهر على الطفل خلال ظهر أعراض الصفراء خلال الأيام الأولى من الولادة أى في اليوم الأول أو الثاني وحتى الرابع وتظهر من خلال تلون الجلد حيث يظهر على وجه الطفل خاصة عند الضغط على أنفه قليلًا كما يظهر على الجبهة .

واصفرار العينين ويمكن فحص الطفل في ضوء الشمس أو في أى اضاءة مشابهة للتأكد من أنه مصاب بالصفراء قبل اجراء التحاليل الطبية لمعرفة نسبتها في الدم.
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