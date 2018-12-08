الانبا توماس عدلي يترأس القداس الإلهي لـ عيد الحبل بلا دنس

ترأس الانبا توماس عدلي، المدبر الرسولي لأيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف القداس الاحتفالي لعيد "الحبل بلا دنس" بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا، بمشاركة أعضاء خدمة الليجو ماريا بالقاهرة والجيزة.





وقال الأب هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية - في تصريح له اليوم - إن القداس اقيم بمشاركة الأب يوسف اسعد راعي الكنيسة والأب هدية المرشد الإقليمي لخدمة جنود مريم وحضور عدد من الكهنة مرشدين الخدمة بالكنائس المختلفة والراهبات وشعب الكنيسة.



