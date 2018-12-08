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أخبار البلد

الانبا توماس عدلي يترأس القداس الإلهي لـ عيد الحبل بلا دنس

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
سامح سلام
ترأس الانبا توماس عدلي، المدبر الرسولي لأيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف القداس الاحتفالي لعيد "الحبل بلا دنس" بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا، بمشاركة أعضاء خدمة الليجو ماريا بالقاهرة والجيزة. 

وقال الأب هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية - في تصريح له اليوم - إن القداس اقيم بمشاركة الأب يوسف اسعد راعي الكنيسة والأب هدية المرشد الإقليمي لخدمة جنود مريم وحضور عدد من الكهنة مرشدين الخدمة بالكنائس المختلفة والراهبات وشعب الكنيسة.

وأضاف باخوم أن الاحتفال بدأ بصلاة المسبحة الوردية ومن ثم الاحتفال بالقداس الالهي الذي تخلله بعض الترانيم الروحية حول العذراء مريم من كورال الكنيسة.
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