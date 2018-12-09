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اقتصاد

17 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم مسندات ملكية الأراضى داخل توسعات الشيخ زايد

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:55 ص
توسعات الشيخ زايد
توسعات الشيخ زايد
آمنة عبدالعظيم
طالب المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضى التى تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم (77) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فدانًا غرب المدينة، ورقم (230) لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فدانًا شرق المدينة، بتقديم رفع مساحى معتمد من الهيئة المصرية العامة للمساحة، مربوط بالمستندات الدالة على الملكية.

وأوضح المهندس طارق السباعى أن الهيئة فتحت فترة قبول الطلبات من يوم 2/12/2018، وحتى يوم 17/12/2018، مؤكدًا أنه لن يتم الالتفات إلى أى طلبات يتم تقديمها بعد انتهاء فترة الإعلان المنشور بالصحف، وسيقوم جهاز المدينة بالتعامل على قطع الأراضى التى لم يُقدم بشأنها أية طلبات أو مستندات وفقًا للقواعد المتبعة، والقرارات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن.
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