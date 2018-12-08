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محافظات

محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة لا تهدف لتصيد الأخطاء.. صور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:33 م
محافظ الدقهلية :جولاتي
محافظ الدقهلية :جولاتي مفاجئة بعيدا عن كله تمام يا أفندم
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بزيارة تفقدية لمستشفى شربين المركزي تعرف خلالها على الخدمات التي تقدمها أقسام الرعاية العامة والتي تضم 5 أسرة ورعاية القلب التي تضم 7 أسرة وقسم حضانات الأطفال الذي يضم 29 حضانة واطمأن على كفاءتها.

كما قام بجولة في أقسام الاستقبال واستمع إلى شرح من مدير المستشفى حول الخدمات التي تقدّمها للمرضى والإمكانيات التي يتمتع بها المستشفى من أجهزة طبية حديثة وطاقم أطباء وطاقم تمريض يعمل على مدار الساعة.

وأكد محافظ الدقهلية على مراعاة الحالة النفسية للمرضى وعدم إهمال أية شكاوى أو ملاحظات يبديها المريض والعمل على حل مشكلة نقص الأدوية مع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أولا بأول ومع مديري الإدارات الصحية التابعة لها المستشفيات.

وقال شاروبيم إن الهدف من جولاته المفاجئة ليس تصيد الأخطاء لكن للتعرف على كافة المشاكل التي تواجه قطاعات الخدمات بالمحافظة في الواقع ودون الاعتماد على تقارير كله تمام يا أفندم التي أرفضها لأنه لا يوجد شيء في العالم يصل إلى حد الكمال.
محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة لا تهدف لتصيد الأخطاء.. صور
محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة لا تهدف لتصيد الأخطاء.. صور
محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة لا تهدف لتصيد الأخطاء.. صور
محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة لا تهدف لتصيد الأخطاء.. صور
محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة لا تهدف لتصيد الأخطاء.. صور
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