محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة لا تهدف لتصيد الأخطاء.. صور

قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بزيارة تفقدية لمستشفى شربين المركزي تعرف خلالها على الخدمات التي تقدمها أقسام الرعاية العامة والتي تضم 5 أسرة ورعاية القلب التي تضم 7 أسرة وقسم حضانات الأطفال الذي يضم 29 حضانة واطمأن على كفاءتها.





كما قام بجولة في أقسام الاستقبال واستمع إلى شرح من مدير المستشفى حول الخدمات التي تقدّمها للمرضى والإمكانيات التي يتمتع بها المستشفى من أجهزة طبية حديثة وطاقم أطباء وطاقم تمريض يعمل على مدار الساعة.





وأكد محافظ الدقهلية على مراعاة الحالة النفسية للمرضى وعدم إهمال أية شكاوى أو ملاحظات يبديها المريض والعمل على حل مشكلة نقص الأدوية مع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أولا بأول ومع مديري الإدارات الصحية التابعة لها المستشفيات.



