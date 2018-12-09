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مرأة

مفاهيم خاطئة أكثر شيوعا عن مرض الصفراء لدى الأطفال

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:31 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع بولد سكاى عن مجموعة مفاهيم خاطئة عن مرض الصفراء لدى الأطفال، التي تقوم بها مجموعة من الأمهات ومنها وضع الطفل أسفل اللمبة النيون ، ولكن هذا يتسبب في إصابته بنزلات البرد أو التعرض لمشكلة في البشرة، كما لا يجب وضع الماء على بشرته كما يشاع لدى بعض الأمهات.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فيجب الحرص على منح الطفل الرضاعة فى مواعيدها وبصورة منتظمة فحليب الأم له قدرة على تقليل تلك الأزمة بصورة كبيرة، وتعريض ذراعي الطفل وقدميه لأشعة الشمس الأمر الذي يساهم فى تقليل المشكلة الصحية بصورة كبيرة.

كما يجب حرص الأمهات على منح الطفل قدر كاف من المياه المنقطة أى الخالية تماما من أى ميكروبات أو جراثيم، كما يجب إيقاف تناول الحليب الصناعى والذي يسبب الكثير من المشكلات الصحية للأطفال إلى جانب أنه يزيد من مشكلة الصفر ويقلل فرص العلاج.
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