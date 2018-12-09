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اقتصاد

ياسر إبراهيم: نتطلع للشراكة مع أفريقيا فى القطاع السياحي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:54 ص
ياسر إبراهيم، عضو
ياسر إبراهيم، عضو لجنة السياحة
ولاء عبدالكريم
أكد ياسر إبراهيم، عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إنعقاد منتدى الإستثمار إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، يعد حافز كبير لرجال الأعمال للاستثمار والتواجد بقوة فى القارة الافريقية.

وأضاف إبراهيم، إن المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية والسياحية تشارك بمنتدي إفريقيا 2018، وتطلع عقد لقاءات ثنائية مع مستثمرين بالقارة الأفريقية لتعزيز التعاون واقامة شراكة وبحث فرص الاستثمار فى القطاع العقاري والسياحي بين القطاع الخاص المصري الافريقي.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصة على المشاركة فى منتدي أفريقيا يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري للانطلاق نحو تعزيز الشراكة والتواجد فى افريقيا ويجذب انظار المستثمرين فى مختلف دول العالم خاصة في ظل أهتمام دولي للمشاركة فى المنتدي وحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والأفارقة وجميع انحاء العالم.
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