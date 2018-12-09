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برلمان

لجنة الدفاع تناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات.. اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:24 ص
صدى البلد
القسم السياسي
تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد، اجتماعاتها، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس.

حيث تناقش لجنة "الشئون العربية" آخر تطورات الوضع في سوريا، وتبحث لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.

وتعقد لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" اجتماعا للوقوف على ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتمويل حاضنات الأعمال، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
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