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رياضة

طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:22 م
صدى البلد
حسن العمدة - ياسمين تيسير
تحدث طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود عن تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي.

وقال العشري ، خلال حوار لـ"صدى البلد" ، من الطبيعي ان مستواه يتراجع وعليه أن يثبت نجاحه مرة أخري ، مضيفا شاهدته فى مباراة بيرنلي السابقة وقدم أداء رائعا مع الفريق ونادي ليفربول والجمهور يثق به وخاصة كلوب المدير الفني.

وأضاف ، أن صلاح عمل طفرة كبيرة فى إنجلترا ومعه رياض محرز.

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