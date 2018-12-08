طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

تحدث طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود عن تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي.



وقال العشري ، خلال حوار لـ"صدى البلد" ، من الطبيعي ان مستواه يتراجع وعليه أن يثبت نجاحه مرة أخري ، مضيفا شاهدته فى مباراة بيرنلي السابقة وقدم أداء رائعا مع الفريق ونادي ليفربول والجمهور يثق به وخاصة كلوب المدير الفني.



وأضاف ، أن صلاح عمل طفرة كبيرة فى إنجلترا ومعه رياض محرز.



