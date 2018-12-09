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بعد سنوات من المعاناة.. مصرف الموت في دائرة الاهتمام.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي للقضاء على سموم كتشنر.. وأهالي كفر الشيخ يودعون الأمراض الفتاكة..صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
محمود زيدان
- "كتشنر" أكبر مصرف صحى فى مصر وأنشئ عام 1899
- يمر في كفر الشيخ بطول نحو 50 كيلو مترا.. ويحمل أشد أنواع الملوثات
- وزيرة الاستثمار: مشروع مصرف كتشنر سيقسم إلى 3 محاور

تشهد محافظة كفر الشيخ عدة مشاكل مزمنة لم تجد حلًا عند المسئولين طوال السنوات الماضية وعبر الحكومات المتعاقبة، على رأس هذه المشكلات الملحة والتي يعاني منها المواطنون بالمحافظة أشد المعاناة، مشكلة مصرف الغربية الرئيسي أو ما يعرف بمصرف "كتشنر" والذى يُعد أخطر مصادر التلوث البيئية بالمحافظة، يبلغ طوله حوالي 69 كيلو مترًا، ويمر بالمحافظة بطول نحو 50 كيلو مترًا بمراكز بيلا والحامول والرياض وبلطيم.

المصرف شديد التلوث ويحمل أنواعًا مختلفة من السموم والملوثات الخطيرة نظرا لأنه مصرف صناعي وصحي لمخلفات المصانع الكيمائية الخطيرة بمحافظة الغربية، وتسبب هذا المصرف في ارتفاع نسبة إصابة مواطني المحافظة بأمراض الفشل الكلوي وأمراض الكبد والتيفود والأمراض المتوطنة كالبلهارسيا.

وكشفت الأبحاث العلمية التي أجراها عدد من الباحثين على مياه مصرف كتشنر أنها محملة بالمعادن الثقيلة الضارة بصحة الإنسان والنبات والحيوان وتنذر بتصحر الأراضي الزراعية الواقعة على ضفاف المصرف لوجود نسبة كبيرة من الصوديوم والمنجنيز والزنك والنحاس والحديد والرصاص والماغنسيوم والنيكل والكالسيوم، وهذه المواد مدمرة لخلايا الكبد والجهاز الهضمي وتسبب الفشل الكلوي وسرطان الكبد، كما أثبتت التحاليل أن نسبة ملوحة المياه 95% لكل لتر.

وخلال إحدى زياراته لمحافظة كفر الشيخ، اعترف وزير الموارد المائية والري الأسبق، الدكتور حسام مغازي، بخطورة مصرف كتشنر قائلًا إنه تم تحديد 63 نقطة تعد من المناطق الأكثر تلوث على مصرف كتشنر "الغربية العمومي" لتنفيذ مشروع للحد من مصادر التلوث الواردة إلى مياهه والتي تحوله إلى أكثر المصارف تلوثا في مصر، وإنه تم حصر المصانع التي تلقي بمياه الصرف الصناعي في مصرف كتشنر بإجمالي 36 مصنعًا.

وطالب العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة "بيلا والحامول" بكفر الشيخ، بسرعة وضع مصرف "كتشنر" على قائمة اهتمامات الحكومة باعتباره مصدر الأمراض والأوبئة في محافظة كفر الشيخ وخطر داهم على صحة المواطنين بصورة سريعة وعاجلة، مطالبًا بحلول جذرية وعلمية عاجلة وليست الاكتفاء بالمسكنات أو التصريحات الوردية لأن هذا المصرف يهدد خطط التنمية لأنه يساهم بشكل كبير في تفشي الأمراض المزمنة للمواطنين.

وزفت الحكومة البشرى السارة لأبناء محافظة كفر الشيخ، بإعلانها عن قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كتشنر بقيمة إجمالية 148 مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسوما شكرباتى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع لتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كتشنر ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث يعد "كتشنر" أكبر مصرف صحى في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف حوالي 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن المشروع سيقسم إلى 3 محاور هي صرف صحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وذكرت أن مشروع مصرف كتشنر فى منطقة دلتا النيل في مصر يهدف من خلال الاستثمارات في ثلاثة محاور وهى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
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