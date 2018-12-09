اليوم.. التنظيم والإدارة يعقد مؤتمرا عن العاصمة الإدارية الجديدة

يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤتمر إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد بمركز إعداد القادة بشارع صلاح سالم.



يحضر المؤتمر اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية.