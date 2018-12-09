ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اليوم.. التنظيم والإدارة يعقد مؤتمرا عن العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:58 ص
مركز إعداد القادة
مركز إعداد القادة
آية الجارحي
يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤتمر إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد بمركز إعداد القادة بشارع صلاح سالم.

يحضر المؤتمر اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية.
loading...

ترشيحاتنا

17 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم مسندات ملكية الأراضى داخل توسعات الشيخ زايد

اليوم.. التنظيم والإدارة يعقد مؤتمرا عن العاصمة الإدارية الجديدة

رانيا يوسف تعلق على صورها الأخيرة فى حمام السباحة .. فيديو

مفاهيم خاطئة أكثر شيوعا عن مرض الصفراء لدى الأطفال

سقوط جرحى من الصحفيين برصاص الشرطة الفرنسية

وزير الكهرباء: سنصدر الطاقة الكهربائية لأوروبا والسعودية

البرلمان يتحرك ضد فيلم الأهرامات

محي عبيد: حالة الصيدلانية المصابة بمطار كازاخستان جيدة

7 أسرار لحماية الفاكهة والخضراوات من الذبابة بدون مبيدات حشرية

الأرصاد تكشف أبرز ملامح طقس الأحد

طارق العشري: الخطيب يواجه ضغوطا لأنه يدير أكبر ناد في مصر.. فيديو

الفنانة درة تعلن رأيها في قرار تونس بمساواة المرأة و الرجل في الميراث .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء
رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟