مسيرة أخرى في باريس للمطالبة باتخاذ إجراءات إضافية للحد من آثار التغير المناخي

نظم نحو 25 ألف شخص ، اليوم السبت ، مسيرة في شوارع باريس ؛ للمطالبة باتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من آثار التغير المناخي.





وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية الفرنسية، أن منظمي المسيرة رفضوا طلب وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كاستنير، تأجيل هذه المسيرة خوفًا من اختلاطها بمظاهرات ذوي السترات الصفراء الذين يحتجون على زيادة الضرائب على الوقود.



